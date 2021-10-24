Хэмилтон заявил, что все равно настроен на победу на Гран-при США

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при США. В самом конце сессии Хэмилтона опередил голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вместе с которым Хэмилтон теперь примет старт с первой линии решётки.



«Я выложился сегодня по максимуму. В квалификации были некоторые трудности. Думаю, после первой практики мы несколько откатились назад, а эти парни были невероятно быстры.



Я доволен своим последним кругом. Конечно, есть области, где мы можем прибавить, но я думаю, что мы выдали практически всё, что могли. Мы просто продолжим максимально упорно работать в воскресенье. Я настроен на то, чтобы выиграть эту гонку», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.