Хорнер: Перес в огне, я думал, что он завоюет свою первую поул-позишен

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер похвалил Серхио Переса после третьего результата мексиканца в квалификации Гран-при США.
«В этот уик-энд Чеко в огне! С самой первой сессии он был доволен машиной. Я думал, что он завоюет свою первую поул-позишен! В конце пошёл небольшой дождь, он выехал последним — возможно, это стоило ему небольшого времени на последнем секторе. Мы знаем, что Чеко очень хорош в гонках. В этом году у него были проблемы в квалификации. Он совсем рядом. Впервые у нас две машины против одной у соперника. Это первый раз в истории гибридной эры, когда здесь на поуле не «Мерседес» — очередное достижение для нас.
Послание для Переса на гонку? Помогать напарнику. Мы боремся за два титула, и здесь есть возможность отыграть ряд очков в Кубке конструкторов. С учётом штрафа Валттери мы должны попробовать этим воспользоваться», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
- 24 октября 2021
-
11:28
-
11:21
-
11:20
-
11:14
-
10:51
-
10:13
-
02:06
-
02:00
-
01:56
-
01:50
-
01:45
-
01:39
-
01:05
-
00:28
- 23 октября 2021
-
23:38
-
22:15
-
22:04
-
21:38
-
21:01
-
19:45
-
18:34
-
17:22
-
17:00
-
16:47
-
16:28
-
14:53
-
13:40
-
12:50
-
12:18
-
11:24
-
10:46
-
10:28
-
10:23
-
10:12
-
10:07