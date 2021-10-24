Хорнер: Перес в огне, я думал, что он завоюет свою первую поул-позишен

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер похвалил Серхио Переса после третьего результата мексиканца в квалификации Гран-при США.



«В этот уик-энд Чеко в огне! С самой первой сессии он был доволен машиной. Я думал, что он завоюет свою первую поул-позишен! В конце пошёл небольшой дождь, он выехал последним — возможно, это стоило ему небольшого времени на последнем секторе. Мы знаем, что Чеко очень хорош в гонках. В этом году у него были проблемы в квалификации. Он совсем рядом. Впервые у нас две машины против одной у соперника. Это первый раз в истории гибридной эры, когда здесь на поуле не «Мерседес» — очередное достижение для нас.



Послание для Переса на гонку? Помогать напарнику. Мы боремся за два титула, и здесь есть возможность отыграть ряд очков в Кубке конструкторов. С учётом штрафа Валттери мы должны попробовать этим воспользоваться», — приводит слова Хорнера Racingnews365.