Экипаж Габсбурга занял третье место на финальном этапе ELMS, экипаж Русинова — пятое

Сезон ELMS финишировал гонкой «4 часа Портимана». Гонка началась со страшной аварии Андреаса Ласкаратоса. Пилот из Греции пытался избежать столкновения с прототипом Мемо Рохаса, от которого отлетело колесо, но в итоге врезался в пит-уолл, отделяющий зону боксов от трассы. Машина оказалась полностью разрушенной, но гонщик покинул кокпит невредимым.



После периода красных флагов, потребовавшихся для очистки трассы от обломков, вперёд вырвался экипаж United Autosports № 22. В погоню за ними бросились новоиспечённые чемпионы из Team WRT № 41 и экипаж Algarve Pro Racing № 24 — последним удалось выйти на второе место после вторых плановых пит-стопов. Однако затем на отрезке Софии Флёрш возникли проблемы с передней левой шиной — на очередной пит-стоп пришлось ехать раньше запланированного.



В борьбе за подиум в первой фазе участвовала и G-Drive Racing, но на середине дистанции экипаж получил штраф за нарушение границ трассы, после которого Франко Колапинто на Aurus № 26 вернулся в гонку только седьмым. Под финиш Ник де Врис прорвался на пятое место, но экипаж Романа Русинова уже в третий раз подряд не дотянулся до подиума.



На третьей позиции гонку закончил экипаж Algarve Pro Racing: для Фердинанда Габсбурга, принявшего клетчатый флаг за рулём, Ричарда Брэдли и Софии Флёрш, которая заменяла в этот уик-энд Диего Менчаку, это был первый подиум в ELMS сезона-2021.



Второе место занял Луи Делетраз — швейцарец изо всех сил атаковал в погоне за лидером, но едва ли это поражение станет для команды большим потрясением: на предыдущем этапе он вместе с товарищами по экипажу Робертом Кубицей и Йе Йифеем гарантировал себе чемпионство. Выиграл же «4 часа Портимана» экипаж United Autosports № 22 — Том Гэмбл, Джонатан Абердин и Фил Хэнсон.



Ведущий экипаж G-Drive Racing — № 26 — в итоге расположился на четвёртой позиции, уступив Panis Racing. Товарищи по команде из экипажа № 25 замкнули шестёрку сильнейших, а Algarve Pro Racing за счёт успеха в концовке сезона прорвались в топ-10.

«4 часа Портимана» (топ-10):

1. Ф. Хэнсон / Д. Абердин / Т. Гэмбл (United Autosports № 22) — 130 кругов

2. Р. Кубица / Л. Делетраз / Й. Йе (Team WRT № 41) +21,748 сек

3. С. Флёрш / Ф. Габсбург / Р. Брэдли (Algarve Pro Racing № 24) +22,678

4. Ж. Каналь / У. Стивенс / Д. Аллен (Panis Racing № 65) +36,614

5. Р. Русинов / Ф. Колапинто / Н. де Врис (G-Drive Racing № 26) +39,330

6. А. Куани / Н. Ляпьер / Ш. Милези (Cool Racing № 37) +1:21,074

7. П. Лафарг / П.-Л. Шатен / П. Пиле (IDEC Racing № 28) +1 круг

8. Д. Фальб / Р. Андраде / Г. Менезес (G-Drive Racing № 25) +1 круг

9. Ф. Драконе / С. Кампана / М. Поммер (BHK Motorsport № 35) +1 круг

10. Й. ван Уйтерт / Н. Жамен / М. Мальдонадо (United Autosports № 32) +1 круг.



Итоговое положение в сезоне-2021 (топ-10):

1. Team WRT № 41 — 118 очков

2. United Autosports № 22 — 86

3. Panis Racing № 65 — 74,5

4. G-Drive Racing № 26 — 74

5. Duqueine Team № 30 — 52

6. G-Drive Racing № 25 — 42

7. IDEC Sport № 28 — 32

8. Racing Team Turkey № 34 — 29,5

9. United Autosports № 32 — 28,5

10. Algarve Pro Racing № 24 — 27,5.