Экипаж Габсбурга занял третье место на финальном этапе ELMS, экипаж Русинова — пятое

Сезон ELMS финишировал гонкой «4 часа Портимана». Гонка началась со страшной аварии Андреаса Ласкаратоса. Пилот из Греции пытался избежать столкновения с прототипом Мемо Рохаса, от которого отлетело колесо, но в итоге врезался в пит-уолл, отделяющий зону боксов от трассы. Машина оказалась полностью разрушенной, но гонщик покинул кокпит невредимым.
После периода красных флагов, потребовавшихся для очистки трассы от обломков, вперёд вырвался экипаж United Autosports № 22. В погоню за ними бросились новоиспечённые чемпионы из Team WRT № 41 и экипаж Algarve Pro Racing № 24 — последним удалось выйти на второе место после вторых плановых пит-стопов. Однако затем на отрезке Софии Флёрш возникли проблемы с передней левой шиной — на очередной пит-стоп пришлось ехать раньше запланированного.
В борьбе за подиум в первой фазе участвовала и G-Drive Racing, но на середине дистанции экипаж получил штраф за нарушение границ трассы, после которого Франко Колапинто на Aurus № 26 вернулся в гонку только седьмым. Под финиш Ник де Врис прорвался на пятое место, но экипаж Романа Русинова уже в третий раз подряд не дотянулся до подиума.
На третьей позиции гонку закончил экипаж Algarve Pro Racing: для Фердинанда Габсбурга, принявшего клетчатый флаг за рулём, Ричарда Брэдли и Софии Флёрш, которая заменяла в этот уик-энд Диего Менчаку, это был первый подиум в ELMS сезона-2021.
Второе место занял Луи Делетраз — швейцарец изо всех сил атаковал в погоне за лидером, но едва ли это поражение станет для команды большим потрясением: на предыдущем этапе он вместе с товарищами по экипажу Робертом Кубицей и Йе Йифеем гарантировал себе чемпионство. Выиграл же «4 часа Портимана» экипаж United Autosports № 22 — Том Гэмбл, Джонатан Абердин и Фил Хэнсон.
Ведущий экипаж G-Drive Racing — № 26 — в итоге расположился на четвёртой позиции, уступив Panis Racing. Товарищи по команде из экипажа № 25 замкнули шестёрку сильнейших, а Algarve Pro Racing за счёт успеха в концовке сезона прорвались в топ-10.
«4 часа Портимана» (топ-10):
1. Ф. Хэнсон / Д. Абердин / Т. Гэмбл (United Autosports № 22) — 130 кругов
2. Р. Кубица / Л. Делетраз / Й. Йе (Team WRT № 41) +21,748 сек
3. С. Флёрш / Ф. Габсбург / Р. Брэдли (Algarve Pro Racing № 24) +22,678
4. Ж. Каналь / У. Стивенс / Д. Аллен (Panis Racing № 65) +36,614
5. Р. Русинов / Ф. Колапинто / Н. де Врис (G-Drive Racing № 26) +39,330
6. А. Куани / Н. Ляпьер / Ш. Милези (Cool Racing № 37) +1:21,074
7. П. Лафарг / П.-Л. Шатен / П. Пиле (IDEC Racing № 28) +1 круг
8. Д. Фальб / Р. Андраде / Г. Менезес (G-Drive Racing № 25) +1 круг
9. Ф. Драконе / С. Кампана / М. Поммер (BHK Motorsport № 35) +1 круг
10. Й. ван Уйтерт / Н. Жамен / М. Мальдонадо (United Autosports № 32) +1 круг.
Итоговое положение в сезоне-2021 (топ-10):
1. Team WRT № 41 — 118 очков
2. United Autosports № 22 — 86
3. Panis Racing № 65 — 74,5
4. G-Drive Racing № 26 — 74
5. Duqueine Team № 30 — 52
6. G-Drive Racing № 25 — 42
7. IDEC Sport № 28 — 32
8. Racing Team Turkey № 34 — 29,5
9. United Autosports № 32 — 28,5
10. Algarve Pro Racing № 24 — 27,5.
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