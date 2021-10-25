Шакил О'Нил привёз победный трофей Гран-при США на необычном автомобиле. Видео

Организаторы Гран-при США подготовили и провели необычную церемонию доставки победного трофея, который был вручён пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, занявшему первое место в гонке. Под подиум трофей привезли на странном автомобиле с рогами, а в руках приз держал легендарный баскетболист Шакил О'Нил, который потом принял участие в самой призовой церемонии.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.

Гран-при США. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 1,333

3. Серхио Перес («Ред Булл») + 42,233

4. Шарль Леклер («Феррари») + 52,246

5. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1.16,854

6. Валттери Боттас («Мерседес») + 1.20,128

7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.23,545

8. Ландо Норрис («Макларен») +1.24, 395

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

16. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга

17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

18. Фернандо Алонсо («Альпин») — сход

19. Эстебан Окон («Альпин») — сход

20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.