«Я терял силу». Серхио Перес провёл весь Гран-при США без воды

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес был вынужден провести всю гонку Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» без питьевой жидкости — при том, что в Остине стояла жара выше 30 градусов.
«С первого же круга у меня не было воды, я вообще не мог пить. К середине гонки или второму отрезку начало становиться трудно, я терял силу. Это моя самая тяжёлая гонка с физической точки зрения», — признался Серхио Перес после финиша.
Гран-при США. Итоговая классификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 1,333
3. Серхио Перес («Ред Булл») + 42,233
4. Шарль Леклер («Феррари») + 52,246
5. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1.16,854
6. Валттери Боттас («Мерседес») + 1.20,128
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.23,545
8. Ландо Норрис («Макларен») +1.24, 395
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
16. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Фернандо Алонсо («Альпин») — сход
19. Эстебан Окон («Альпин») — сход
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.
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