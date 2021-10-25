«Я терял силу». Серхио Перес провёл весь Гран-при США без воды

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес был вынужден провести всю гонку Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» без питьевой жидкости — при том, что в Остине стояла жара выше 30 градусов.



«С первого же круга у меня не было воды, я вообще не мог пить. К середине гонки или второму отрезку начало становиться трудно, я терял силу. Это моя самая тяжёлая гонка с физической точки зрения», — признался Серхио Перес после финиша.



Гран-при США. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 1,333

3. Серхио Перес («Ред Булл») + 42,233

4. Шарль Леклер («Феррари») + 52,246

5. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1.16,854

6. Валттери Боттас («Мерседес») + 1.20,128

7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.23,545

8. Ландо Норрис («Макларен») +1.24, 395

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

16. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга

17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

18. Фернандо Алонсо («Альпин») — сход

19. Эстебан Окон («Альпин») — сход

20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.



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