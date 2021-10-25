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Мазепин рассказал о проблемах с подголовником на первом круге Гран-при США

Мазепин рассказал о проблемах с подголовником на первом круге Гран-при США
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Гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как для него сложилась гонка Гран-при США, в которой он финишировал последним.

«К сожалению, гонка не была очень уж напряжённой, потому что во втором повороте первого круга от машины отсоединился подголовник. Это был довольно специфичный круг, потому что подголовник болтался и блокировал вид в обоих зеркалах. Мне пришлось спрашивать команду, едет ли кто-то рядом, надеясь, что никого нет, потому что я не мог знать, поворачивать мне или нет. Ну а затем на необязательный пит-стоп ушло более 25 секунд.

После этого мне пришлось довольно сложно, ведь я ехал сам по себе и старался проехать с одним пит-стопом, но при таких температурах и с нашими шинами это было просто невозможно», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

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