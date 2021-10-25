Латифи считает, что аварию в первом повороте спровоцировал один из пилотов «Хааса»

Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи прокоммнтировал столкновение со своим соотечественником Лэнсом Строллом в первом повороте на старте гонки Гран-при США.
«К сожалению, моя гонка пошла не по плану уже в первом повороте. Один из болидов „Хааса“ нырнул внутрь (Мик Шумахер. — Прим. „Чемпионата“), и я мог сказать, что окажусь в „сэндвиче“. К сожалению, я оказался в середине плотной группы машин, так что особо не мог ничего сделать и уже было слишком поздно, чтобы выбраться из этой ситуации.
Я получил повреждение переднего антикрыла, из-за чего пришлось совершить пит-стоп намного раньше, чем мы хотели. Так что наши второй и третий отрезки были намного дольше, чем в идеале. Думаю, на наш темп также повлияла попытка сохранять шины в нужном рабочем окне. Уверен, это было нелегко для всех, так что, определённо, в этой гонке был чему поучиться», — приводит слова Латифи пресс-служба «Уильямса».
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