Даниил Квят встретился с Логаном Полом. Фото

Российский гонщик, резервный пилот «Альпин» Даниил Квят во время Гран-при США встретился с известным видеоблогером и боксёром Логаном Полом. Фото встречи было опубликовано в «твиттере» российского пилота.



«Рад познакомиться с тобой, может быть, однажды увидимся на ринге», — подписал фотографии Квят.

Логан Пол в последнем поединке встречался с экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером. Выставочный поединок завершился вничью.



Ранее сообщалось, что следующим соперником ЛОгана Пола может стать бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон. По информации СМИ их бой должен пройти в феврале 2022 года.



Напомним, чаще всего Даниил показывает видео тренировок по боксу. Ранее Квят и другой бывший гонщик «Альфа Таури» и «Ред Булл» Александер Албон обсуждали возможность проведения шутливого боксёрского поединка — после того, как таиландец вслед за россиянином начал активные занятия боксом. В мае 2021 года Албон заявил, что надеется в скором времени объявить дату боя с Квятом. В сентябре стало известно, что Александер Албон занял место в «Уильямсе» на 2022 год, на которое, по информации прессы, претендовал и Квят.



Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.