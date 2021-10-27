Заводская команда «Лады» дебютирует в Кубке мира WTCR

Российская команда LADA Sport ROSNEFT впервые примет участие в этапе Кубка мира WTCR. «Лада» выступит на финальном этапе сезона-2022 чемпионата WTCR, который пройдёт на «Сочи Автодроме» 27-28 ноября.



Правила Кубка мира позволяют принимать участие в этапах местным пилотам и командам наряду с основными участниками серии. LADA Sport ROSNEFT заявила на этап в Сочи два автомобиля LADA Vesta Sport TCR. Как и в Российской серии кольцевых гонок, за рулем тольяттинских болидов выступят Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев.



«Мы рады открывшейся возможности принять участие в российском этапе Кубка мира. Очевидно, что и для нас, и для наших болельщиков это отличная новость! У зрителей будет возможность поболеть за российских пилотов, которые за рулём российских автомобилей будут сражаться с лучшими гонщиками мирового Туринга. Для нашей же команды участие в финале WTCR это отличная практика на международном уровне. Старт здесь позволит нашим пилотам класса Туринг и всей команде получить новый ценный опыт, стать ещё сильнее», — прокомментировал предстоящие выступления руководитель команды LADA Sport ROSNEFT Владислав Незванкин.



«Последний раз я участвовал в этапах мирового Туринга аж 12 лет назад! Поэтому, конечно, с радостью жду возвращения. Нас ждёт много неизвестного. Во-первых, предстоит довольно быстро освоиться с шинами Goodyear, с которыми мы никогда не работали. Во-вторых, наши машины на старте гонок будут значительно тяжелее машин конкурентов, что сильно повлияет на скорость с учётом особенностей «Сочи-Автодрома». На нашей стороне знание трассы – в отличие от пилотов мирового Туринга у нас будет возможность поучаствовать в гонках здесь за месяц до этапа Кубка мира в рамках финала РСКГ. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы порадовать болельщиков и получить удовольствие от этого уик-энда», — добавил пилот команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин.