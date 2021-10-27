Заводская команда «Лады» дебютирует в Кубке мира WTCR

Российская команда LADA Sport ROSNEFT впервые примет участие в этапе Кубка мира WTCR. «Лада» выступит на финальном этапе сезона-2022 чемпионата WTCR, который пройдёт на «Сочи Автодроме» 27-28 ноября.
Правила Кубка мира позволяют принимать участие в этапах местным пилотам и командам наряду с основными участниками серии. LADA Sport ROSNEFT заявила на этап в Сочи два автомобиля LADA Vesta Sport TCR. Как и в Российской серии кольцевых гонок, за рулем тольяттинских болидов выступят Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев.
«Мы рады открывшейся возможности принять участие в российском этапе Кубка мира. Очевидно, что и для нас, и для наших болельщиков это отличная новость! У зрителей будет возможность поболеть за российских пилотов, которые за рулём российских автомобилей будут сражаться с лучшими гонщиками мирового Туринга. Для нашей же команды участие в финале WTCR это отличная практика на международном уровне. Старт здесь позволит нашим пилотам класса Туринг и всей команде получить новый ценный опыт, стать ещё сильнее», — прокомментировал предстоящие выступления руководитель команды LADA Sport ROSNEFT Владислав Незванкин.
«Последний раз я участвовал в этапах мирового Туринга аж 12 лет назад! Поэтому, конечно, с радостью жду возвращения. Нас ждёт много неизвестного. Во-первых, предстоит довольно быстро освоиться с шинами Goodyear, с которыми мы никогда не работали. Во-вторых, наши машины на старте гонок будут значительно тяжелее машин конкурентов, что сильно повлияет на скорость с учётом особенностей «Сочи-Автодрома». На нашей стороне знание трассы – в отличие от пилотов мирового Туринга у нас будет возможность поучаствовать в гонках здесь за месяц до этапа Кубка мира в рамках финала РСКГ. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы порадовать болельщиков и получить удовольствие от этого уик-энда», — добавил пилот команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин.
- 27 октября 2021
-
12:38
-
11:49
-
10:48
-
09:57
-
00:33
- 26 октября 2021
-
23:25
-
22:42
-
22:30
-
20:57
-
19:17
-
18:01
-
16:32
-
15:11
-
14:20
-
12:54
-
12:20
-
12:08
-
11:48
-
11:26
-
11:26
-
10:19
-
09:17
-
00:21
- 25 октября 2021
-
23:40
-
22:32
-
21:40
-
20:44
-
19:40
-
18:37
-
18:00
-
17:28
-
17:14
-
16:56
-
16:52
-
16:46