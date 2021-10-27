«Лиса рулит» в финале этапа Forza Motorsport – 2021

Все ближе гранд финал Чемпионата Forza Motorsport и впереди 9-й этап, в котором участники будут сражаться за выход в финал. Отборочные заезды этапа пройдут онлайн с 1 по 4 ноября, а финал этапа состоится 7 ноября в 18:00.
Девятый этап чемпионата пройдёт на официальном автомобиле турнира – BMW M3 GT2 2009 года и трассе — Яс Марина в Абу Даби.
Гостями студии и участниками финала станут:
Елена Лисовская — автор проекта «Лиса рулит».
Александр Алексеев — представитель Adult Fan of LEGO, сообщества взрослых любителей бренда LEGO.
Поучаствовать в турнире может любой желающий старше 12 лет, на геймпаде или руле, на ПК или консоли XBOX. Участие бесплатное. Призовой фонд чемпионата – 1 миллион рублей. Регистрация по ссылке.
Напоминаем, с 15 сентября игра больше недоступна в продаже. Ждём новую версию Forza Motorsport в 2022 году.
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