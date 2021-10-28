Вернь считает, что получил бы место в «Ред Булл» вместо Квята, если бы не спешка Марко

Бывший гонщик Формулы-1, пилот Формулы-Е Жан-Эрик Вернь рассказал, как покинул «Торо Россо» в 2014 году и выразил уверенность, что именно он, а не Даниил Квят мог перейти в «Ред Булл» после ухода Себастьяна Феттеля в «Феррари».



«Когда мы с Риккардо были товарищами по команде, я добивался лучших результатов. За сезон до этого я тоже выступал лучше, чем мой напарник. В следующем году я отлично показал себя в первой половине сезона и набрал больше очков, чем Квят. В Венгрии я ехал вторым на подсыхающей трассе, позади меня был Росберг. В итоге Даниэль одержал победу, а я заработал очки. Но после этого мне позвонили и сказали, что заменят меня на более молодого пилота. Я знал, что это Макс Ферстаппен. Таковы правила игры, в которой мне не оказалось места.



До этого я не говорил с другими командами, потому что был частью семьи „Ред Булл“. Возможно, это было ошибкой. Вы выступаете в „Торо Россо“, чтобы однажды перейти в „Ред Булл“, но я провёл в этой команде три года, а в „Ред Булл“ так и не появилось мест, поэтому Хельмут Марко мне сказал, что в конце года для меня всё закончится.



Хорошо, что он сказал мне об этом так рано, но это же стало самой большой проблемой для меня. Было бы нелогично, если бы сначала сказали, что я покину „Торо Россо“, а потом снова позвонили мне и пригласили в „Ред Булл“, когда Феттель решил перейти в „Феррари“.



Ещё летом я спрашивал об этом у Хельмута Марко, на что он сказал, что Себ останется в команде. Я настоял на ответе, после чего он сказал, что я буду следующим в очереди в „Ред Булл“. Однако в пятницу на Гран-при Японии 2014 года я узнал, что Феттель отправится в „Феррари“, а „Ред Булл“ хотел сразу найти ему замену. В то утро Квят Квят ни с кем не разговаривал. Я подумал: «Ну, хорошо…» Тогда Бьянки попал в аварию и мне без этого было очень тяжело.



Франц Тост хотел, чтобы я остался, но в „Ред Булл“ не могли переиграть своё решение. У них был ещё один перспективный пилот — Карлос Сайнс. Он и заменил Квята, когда тот перешёл в „Ред Булл“. Жаль, что Марко не стал ждать последней гонки сезона, чтобы объявить, что для меня всё закончилось. Если бы он подождал, то я был бы в лучшей позиции в борьбе за место в „Ред Булл“, чем Квят, потому что я здорово выступил осенью», — сказал Жан-Эрик Вернь в подкасте Beyond the Grid.