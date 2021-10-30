Гонщики «Феррари» в знак протеста ушли с подиума на этапе WEC в Бахрейне

Гонщики команды AF Corse Джеймс Каладо и Алессандро Пьер Гуиди покинули подиум гонки «6 часов Бахрейна», не дожидаясь традиционной церемонии победного шампанского. Пилоты сделали это в знак протеста против потенциального нарушения гонщиками «Порше» технического регламента — в команде внесли более серьёзные изменения, чем предусмотрено стандартными правилами.



Ещё перед гонкой пилоты «Феррари» и руководство AF Corse заявляли, что у них нет никаких шансов на победу в Бахрейне.



Победу в классе LMGTE Pro одержал экипаж «Порше» в составе Кевина Эстре и Нила Джани, второе место досталось их партнёрам Джанмарии Бруни и Рихарду Лицу. Каладо и Пьер Гуиди финишировали на третьей позиции.



Напомним, по итогам «6 часов Бахрейна» в классе «гиперкаров» победу одержала «Тойота», обеспечив себе титулы в обоих зачётах.