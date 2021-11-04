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Зак Браун: Норрис находится на одном уровне с Хэмилтоном и Ферстаппеном

Зак Браун: Норрис находится на одном уровне с Хэмилтоном и Ферстаппеном
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Руководитель «Макларена» Зак Браун считает, что по чистой скорости Ландо Норрис находится на одном уровне с Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном.

«Ландо впервые попал на наш радар ещё в 2014 году. Сейчас же, как мне кажется, он может считаться одним из лучших гонщиков Формулы-1. Он находится на одном уровне с Хэмилтоном и Ферстаппеном. Может быть, не с точки зрения опыта, но по скорости — однозначно.

В следующем году возможности команд должны будут выровняться, а дальше пусть победит сильнейший. В футболе на поле выходят по 11 игроков с каждой стороны, и никому не хочется, чтобы у соперников, скажем, было на три игрока больше», — приводит слова Зака Брауна PlanetF1.

В сезоне-2021 Ландо Норрис занимает пятую позицию в личном зачёте за пять гонок до конца сезона. На его счету 149 очков. В 2021 году Норрис записал на свой счёт четыре подиума.

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