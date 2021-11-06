Баньяя выиграл квалификацию Гран-при Алгарве MotoGP, Куартараро — седьмой

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя одержал победу в квалификации Гран-при Алгарве MotoGP. Второе место по итогам заезда занял напарник Баньяи по «Дукати» Джек Миллер. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Сузуки» Жоан Мир.



Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси в воскресной гонке стартует с 16-й позиции.



Новоиспечённый чемпион MotoGP Фабио Куартараро по итогам квалификации стал седьмым.



MotoGP. Гран-при Алгарве. Квалификация



1. Франческо Баньяя («Дукати») — 1.38,725

2. Джек Миллер («Дукати») +0,104

3. Жоан Мир («Сузуки») +0,168

4. Хорхе Мартин («Дукати») +0,191

5. Жоанн Зарко («Дукати») +0,193

6. Пол Эспаргаро («Хонда») +0,333

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,406

8. Алекс Маркес («Хонда») +0,466

9. Франко Морбиделли («Ямаха») +0,596

10. Икер Лекуона («КТМ») +0,662.