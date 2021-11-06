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Баньяя выиграл квалификацию Гран-при Алгарве MotoGP, Куартараро — седьмой

Баньяя выиграл квалификацию Гран-при Алгарве MotoGP, Куартараро — седьмой
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Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя одержал победу в квалификации Гран-при Алгарве MotoGP. Второе место по итогам заезда занял напарник Баньяи по «Дукати» Джек Миллер. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Сузуки» Жоан Мир.

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси в воскресной гонке стартует с 16-й позиции.

Новоиспечённый чемпион MotoGP Фабио Куартараро по итогам квалификации стал седьмым.

MotoGP. Гран-при Алгарве. Квалификация

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 1.38,725
2. Джек Миллер («Дукати») +0,104
3. Жоан Мир («Сузуки») +0,168
4. Хорхе Мартин («Дукати») +0,191
5. Жоанн Зарко («Дукати») +0,193
6. Пол Эспаргаро («Хонда») +0,333
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,406
8. Алекс Маркес («Хонда») +0,466
9. Франко Морбиделли («Ямаха») +0,596
10. Икер Лекуона («КТМ») +0,662.

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