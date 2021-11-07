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Франческо Баньяя выиграл Гран-при Алгарве MotoGP, гонку остановили после двойной аварии

Франческо Баньяя выиграл Гран-при Алгарве MotoGP, гонку остановили после двойной аварии
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Итальянский гонщик Франческо Баньяя («Хонда») стал победителем гонки Гран-при Алгарве MotoGP. Второе место по итогам заезда занял испанец Жоан Жир («Сузуки»), третьим стал представитель Австралии Джек Миллер («Дукати»).

Отметим, что гонка была остановлена после 23 круга из-за аварии, участниками которой стали Мигель Оливейра и Икер Лекуона. Попал в аварию и чемпион-2021 Фабио Куартараро.

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси по итогам гонки стал 13-м.

MotoGP. Гран-при Алгарве. Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 38.17,720
2. Жоан Мир («Сузуки») +2,538
3. Джек Миллер («Дукати») +5,396
4. Алекс Маркес («Хонда») +5,619
5. Жоанн Зарко («Дукати») +7,951
6. Поль Эспаргаро («Хонда») +9,535
7. Хорхе Мартин («Дукати») +9,761
8. Алекс Ринс («Сузуки») +11,097
9. Энеа Бастьянини («Дукати») +13,745
10. Брэд Биндер (КТМ) +14,487…
13. Валентино Росси («Ямаха») +22.752

MotoGP 2021. Этап 17, Портиман, Португалия
Гран-при Алгарве. Гонка
07 ноября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
38:17.720
2
Жоан Мир
Suzuki
+2.478
3
Джек Миллер
Ducati
+6.402
Комментарии
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