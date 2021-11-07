Франческо Баньяя выиграл Гран-при Алгарве MotoGP, гонку остановили после двойной аварии

Итальянский гонщик Франческо Баньяя («Хонда») стал победителем гонки Гран-при Алгарве MotoGP. Второе место по итогам заезда занял испанец Жоан Жир («Сузуки»), третьим стал представитель Австралии Джек Миллер («Дукати»).



Отметим, что гонка была остановлена после 23 круга из-за аварии, участниками которой стали Мигель Оливейра и Икер Лекуона. Попал в аварию и чемпион-2021 Фабио Куартараро.

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси по итогам гонки стал 13-м.

MotoGP. Гран-при Алгарве. Гонка



1. Франческо Баньяя («Дукати») — 38.17,720

2. Жоан Мир («Сузуки») +2,538

3. Джек Миллер («Дукати») +5,396

4. Алекс Маркес («Хонда») +5,619

5. Жоанн Зарко («Дукати») +7,951

6. Поль Эспаргаро («Хонда») +9,535

7. Хорхе Мартин («Дукати») +9,761

8. Алекс Ринс («Сузуки») +11,097

9. Энеа Бастьянини («Дукати») +13,745

10. Брэд Биндер (КТМ) +14,487…

13. Валентино Росси («Ямаха») +22.752