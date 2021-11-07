Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики Формулы-1, Хэмилтон — 2-й, Мазепин — 18-й

На автодроме в Мехико завершилась гонка Гран-при Мексики Формулы-1. Победу по её итогам праздновал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лучших ещё один пилот «Ред Булл» Серхио Перес.



Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин стал 18-м из-за сходов двух пилотов. Его партнёр, немец Мик Шумахер, оказался одним из сошедших гонщиков.



Гран-при Мексики. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,555

3. Серхио Перес («Ред Булл») +17,552

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.03,845

5. Шарль Леклер («Феррари») +1.21,037

6. Карлос Сайнс («Феррари») +1 круг

7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг

13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2 круга

15. Валттери Боттас («Мерседес») +2 круга

16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга

17. Николас Латифи («Уильямс») +2 круга

18. Никита Мазепин («Хаас») +3 круга

19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход

20. Мик Шумахер («Хаас») — сход.