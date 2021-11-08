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Окон прокомментировал аварию, в которой его болид выбил Шумахера и Цуноду

Окон прокомментировал аварию, в которой его болид выбил Шумахера и Цуноду
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Гонщик команды Формулы-1 «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал инцидент на первом круге Гран-при Мексики. Напомним, машину Окона зажало болидами Мика Шумахера и Юки Цуноды — пилоты «Хааса» и «Альфа Таури» сошли с трассы, но Окон продолжил гонку.

«Мне кажется, инцидент появился из-за того, что Боттаса развернуло на трассе. Фернандо Алонсо закрывался с правой стороны, поэтому Мик Шумахер сдвигаться в мою сторону. Вдобавок слева там был ещё Юки Цунода, у которого почти не было пространства. Я тоже не мог ничего сделать. Мне очень жаль, что мы так столкнулись, но, как известно, три машины не могут вместе войти в один поворот», — приводит слова Окона RaceFans.

Гран-при Мексики. Итоговая классификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,555
3. Серхио Перес («Ред Булл») +17,552
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.03,845
5. Шарль Леклер («Феррари») +1.21,037
6. Карлос Сайнс («Феррари») +1 круг
7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг
13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2 круга
15. Валттери Боттас («Мерседес») +2 круга
16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
17. Николас Латифи («Уильямс») +2 круга
18. Никита Мазепин («Хаас») +3 круга
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход
20. Мик Шумахер («Хаас») — сход.

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