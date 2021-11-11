Лондон может принять этап Формулы-1

В Великобритании моежт появиться второй этап Формулы-1, сообщает Daily Mail. Как сообщает источник, вторая гонка на территории страны может проходить в Лондоне, поскольку на строительство автодрома в восточной части города было выделено финансирование.



Денежные средства выделила американская инвестиционная компания, которая работает над планами проведения Гран-при и строительства нового спортивно-развлекательного комплекса в Ройал Докс в боро Ньюхэм.



Инвесторы ведут переговоры с руководством Формулы-1 о включении Гран-при Лондона в календарь чемпионата мира наряду с уже проходящим этапом чемпионата мира на трассе в Сильверстоуне.



«Мы надеемся, что это случится. В Лондоне отличная атмосфера, когда величайшие спортсмены мира вместе с фанатами со всех уголков света и крупнейшими мировыми компаниями в качестве спонсоров приедут на гоночный уик-энд в Ройал Докс. Что важнее — мы собираемся построить спортивно-развлекательный комплекс мирового уровня, который будет работать круглый год и оживлять ближайшие районы», — заявил основатель инвестиционной компании Джош Уандер.