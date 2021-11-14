Ферстаппен — о штрафе: надеюсь у них будет хороший ужин и много дорогого вина!
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал решение стюардов Гран-при Бразилии Формулы-1 оштрафовать его на 50 тысяч евро за то, что после квалификации Ферстаппен нарушил правила закрытого парка, потрогав заднее антикрыло болида Льюиса Хэмилтона.
«Это довольно большой штраф, так что я надеюсь, что у них будет хороший ужин и много вина. Надеюсь, это будет хорошее, дорогое вино — было бы прекрасно. Они могут пригласить на ужин и меня — я заплачу и за него! Я должен заплатить. Пусть даже тогда наберу немного меньше очков в FIFA на своём ноутбуке», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.
В спринтерской гонке Гран-при Бразилии Ферстаппен финишировал на втором месте после старта с поул-позишен.
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