Заключительный этап Чемпионата Forza Motorsport 2021 состоится 12 декабря. Уже известны имена девяти участников Гранд-финала, который пройдёт в Yota Arena. Остался последний шанс, чтобы сразиться за попадание на главное событие всего турнира!



Отборочные заезды десятого этапа пройдут онлайн с 15 по 18 ноября, а финал этапа состоится 21 ноября в 18:00 мск. Десятый этап чемпионата пройдёт на автомобиле BMW M2 Coupe и трассе Circuit de Prague.

Гостями студии и участниками финала станут:



Kus-Kus racing – симрейс блогер,

OnePointReviews – гоночный гейм блогер

Вера Сенюта — представитель Adult Fan of LEGO, сообщества взрослых любителей бренда LEGO.

Поучаствовать в турнире может любой желающий старше 12 лет, на геймпаде или руле, на ПК или консоли XBOX. Участие бесплатное. Призовой фонд чемпионата – 1 миллион рублей. Регистрация по ссылке:

Прямая трансляция финала 10 этапа состоится 7 ноября в 18:00, ссылки на трансляцию:

VK

Twitch

Напоминаем, что с 15 сентября игра больше не доступна в продаже. Ждем новую версию Forza Motorsport в 2022 году