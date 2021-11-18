Заднее крыло Хэмилтона легко проходило тесты ФИА перед Гран-при Бразилии

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиотт рассказал подробности о причинах дисквалификации Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Бразилии.



«Всё просто. Мы провалили тест, который должны были пройти. На самом деле здесь есть много нюансов. В правилах есть два момента — это технический регламент, которому мы должны соответствовать, и технические директивы, которые выпускает ФИА для объяснения того, как они будут контролировать соблюдение правил.



Есть основная плоскость заднего крыла и есть закрылок. По правилу максимальный зазор при открытии DRS должен составлять 85 мм. Это прописано в правилах, и де-факто мы этот тест прошли. Крыло не превышало 85 мм, расстояние между закрылками и задней кромкой также было не более 85 мм.



Так в чём же дело? Технические директивы определяют, как именно будет проводиться измерение, и, согласно ей, проверяющие проталкивают металлический цилиндр диаметром 85 мм в этот зазор, что делается с минимальным усилием в 10 ньютонов. И, пусть мы и прошли этот тест почти по всей плоскости крыла, была небольшая область, где этот тест не был пройден.



Мы делаем всё, чтобы гарантировать, что наши машины полностью соответствуют регламенту. Мы не хотим получать такие штрафы, поэтому сами проводим тесты крыльев на стадии производства, но с гораздо большим усилием — 30 ньютонов. Мы тестируем эти крылья перед выходом на трассу, поэтому в среду или четверг утром мы проходим все эти тесты, и это крыло полностью прошло их. Кроме того, это крыло проходило тесты и на предыдущих гонках», — сказал Майк Эллиотт в видео, размещённом на официальном YouTube-канале команды.