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Зафнауэр: Стролл и Феттель примерно равны по темпу

Зафнауэр: Стролл и Феттель примерно равны по темпу
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Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр заявил, что пилоты команды Лэнс Стролл и Себастьян Феттель примерно равны по темпу.

«Всё дело в обстоятельствах. Лэнс и Себастьян примерно равны с точки зрения производительности, но в последнее время удача, похоже, больше на стороне Себа. Когда я смотрю на время кругов в чистом воздухе, они примерно равны.

Даже в спринте я смотрел на время их кругов. Иногда возникает разница из-за положения на трассе, потому что если вы застряли за кем-то, то время вашего круга зависит от соперника впереди. Но в идеальных условиях они примерно равны», — приводит слова Зафнауэра PlanetF1.

За три гонки до конца сезона Лэнс Стролл занимает 13-ю позицию в личном зачёте, набрав 26 очков. На счету Себастьяна Феттеля 42 очка, он идёт на 12-й позиции.

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