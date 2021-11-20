ФИА намерена ужесточить проверку гибкости заднего крыла болидов Формулы-1

В ФИА планируют ужесточить проверку гибкости заднего крыла болидов Формулы-1 на соответствие нормам регламента. Для этой цели будут применять новый тест. Об этом сообщили в Auto Motor und Sport.

По сведениям источника, это будет делаться начиная с Гран-при Саудовской Аравии.



Напомним, ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что австрийская команда готова подать протест на заднее крыло «Мерседеса». По заявлениям «Ред Булл», на высокой скорости крыло «Мерседеса» гнётся больше дозволенного регламентом, что позволяет болидам этой команды развивать крайне высокую скорость на прямых.



Сообщается, что уже долгое время инженеры «Ред Булл» находятся в контакте с ФИА для решения этого вопроса.



Гран-при Саудовской Аравии пройдёт с 3 по 5 декабря.