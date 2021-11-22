Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Катара: Перес сохранил лидерство в таблице
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По итогам Гран-при Катара два гонщика получили штрафные баллы — в концовке квалификации пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас проигнорировали зону действия жёлтых флагов. Ферстаппен получил пять позиций штрафа и два балла в суперлицензию, а Боттас — три позиции и один балл.
В настоящий момент в пелотоне есть три пилота, в суперлицензии которых нет ни одного штрафного балла — Мик Шумахер, Карлос Сайнс и Даниэль Риккардо.
Таблицу после Гран-при Катара возглавляет пилот «Ред Булл» Серхио Перес, на счету которого семь баллов за 12 месяцев.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|7
|18 апреля 2022 года — 2 балла
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|6
|27 марта 2022 года — 3 балла
|Никита Мазепин
|«Хаас»
|6
|2 мая 2022 года — 1 балл
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|6
|6 июня 2022 года — 3 балла
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|6
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|5
|5 июня 2022 года — 3 балла
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|5
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|5
|25 июня 2022 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|4
|12 сентября 2022 года — 2 балла
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|3
|9 мая 2022 года — 1 балл
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|3
|4 июля 2022 года — 2 балла
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|2
|18 июля 2022 года — 2 балла
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|2
|6 декабря 2021 года — 2 балла
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|2
|4 июля 2022 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|2
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1
|17 июля 2022 года — 3 балла
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1
|12 сентября 2022 года — 1 балл
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