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Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Катара: Перес сохранил лидерство в таблице

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Катара: Перес сохранил лидерство в таблице
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По итогам Гран-при Катара два гонщика получили штрафные баллы — в концовке квалификации пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас проигнорировали зону действия жёлтых флагов. Ферстаппен получил пять позиций штрафа и два балла в суперлицензию, а Боттас — три позиции и один балл.

В настоящий момент в пелотоне есть три пилота, в суперлицензии которых нет ни одного штрафного балла — Мик Шумахер, Карлос Сайнс и Даниэль Риккардо.

Таблицу после Гран-при Катара возглавляет пилот «Ред Булл» Серхио Перес, на счету которого семь баллов за 12 месяцев.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Серхио Перес«Ред Булл»718 апреля 2022 года — 2 балла
Себастьян Феттель«Астон Мартин»627 марта 2022 года — 3 балла
Никита Мазепин«Хаас»62 мая 2022 года — 1 балл
Николас Латифи«Уильямс»66 июня 2022 года — 3 балла
Юки Цунода«Альфа Таури»618 апреля 2022 года — 1 балл
Ландо Норрис«Макларен»55 июня 2022 года — 3 балла
Лэнс Стролл«Астон Мартин»518 апреля 2022 года — 1 балл
Валттери Боттас«Мерседес»525 июня 2022 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»412 сентября 2022 года — 2 балла
Пьер Гасли«Альфа Таури»39 мая 2022 года — 1 балл
Антонио Джовинацци«Альфа Ромео»34 июля 2022 года — 2 балла
Льюис Хэмилтон«Мерседес»218 июля 2022 года — 2 балла
Шарль Леклер«Феррари»26 декабря 2021 года — 2 балла
Кими Райкконен«Альфа Ромео»24 июля 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»210 октября 2022 года — 2 балла
Джордж Расселл«Уильямс»117 июля 2022 года — 3 балла
Эстебан Окон«Альпин»112 сентября 2022 года — 1 балл
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