Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Катара: Перес сохранил лидерство в таблице

По итогам Гран-при Катара два гонщика получили штрафные баллы — в концовке квалификации пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас проигнорировали зону действия жёлтых флагов. Ферстаппен получил пять позиций штрафа и два балла в суперлицензию, а Боттас — три позиции и один балл.



В настоящий момент в пелотоне есть три пилота, в суперлицензии которых нет ни одного штрафного балла — Мик Шумахер, Карлос Сайнс и Даниэль Риккардо.



Таблицу после Гран-при Катара возглавляет пилот «Ред Булл» Серхио Перес, на счету которого семь баллов за 12 месяцев.

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Серхио Перес «Ред Булл» 7 18 апреля 2022 года — 2 балла Себастьян Феттель «Астон Мартин» 6 27 марта 2022 года — 3 балла Никита Мазепин «Хаас» 6 2 мая 2022 года — 1 балл Николас Латифи «Уильямс» 6 6 июня 2022 года — 3 балла Юки Цунода «Альфа Таури» 6 18 апреля 2022 года — 1 балл Ландо Норрис «Макларен» 5 5 июня 2022 года — 3 балла Лэнс Стролл «Астон Мартин» 5 18 апреля 2022 года — 1 балл Валттери Боттас «Мерседес» 5 25 июня 2022 года — 2 балла Макс Ферстаппен «Ред Булл» 4 12 сентября 2022 года — 2 балла Пьер Гасли «Альфа Таури» 3 9 мая 2022 года — 1 балл Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 3 4 июля 2022 года — 2 балла Льюис Хэмилтон «Мерседес» 2 18 июля 2022 года — 2 балла Шарль Леклер «Феррари» 2 6 декабря 2021 года — 2 балла Кими Райкконен «Альфа Ромео» 2 4 июля 2022 года — 2 балла Фернандо Алонсо «Альпин» 2 10 октября 2022 года — 2 балла Джордж Расселл «Уильямс» 1 17 июля 2022 года — 3 балла Эстебан Окон «Альпин» 1 12 сентября 2022 года — 1 балл