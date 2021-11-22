В «Мерседесе» не могут объяснить огромное преимущество Хэмилтона в квалификации в Катаре

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин признался, что для него стало сюрпризом большое преимущество Льюиса Хэмилтона над Максом Ферстаппеном в квалификации Гран-при Катара.
«Если говорить об отрыве в квалификации, то да, мы считали, что выступим хорошо, но из трёх оставшихся трасс Катар нас беспокоил больше всего. Но ещё с утра субботы казалось, что у Льюиса всё под контролем.
Сложно предсказывать, что отрыв составит одну или две десятые, и это уже достаточно приличная разница. Мы не думали, что отрыв будет настолько большим. Но всё зависело от последней попытки. Льюис в ту минуту был в ударе. Можно проводить любые симуляции, но ни одна из них не объяснит, почему он так уверенно опередил Макса Ферстаппена. С фундаментальной точки зрения, дело в Льюисе – он глубоко копнул и совершил то, что требовалось», — приводит слова Шовлина The Race.
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