Фелипе Масса сравнил Хэмилтона и Ферстаппена с Сенной и Простом

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением о противостоянии пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена за титул в сезоне-2021.
«Болельщикам нравится не только сражение Хэмилтона и Ферстаппена на трассе. Это больше, чем битва двух гонщиков, это сражение двух абсолютно разных личностей, как в своём время дуэль между Аленом Простом и Айртоном Сенной.
Хэмилтон впервые участвует в таком агрессивном соперничестве, пусть его борьба с Нико Росбергом в 2006 году и была бескомпромиссной. Мое сражение с ним в 2008 году тоже проходило гораздо спокойнее. Сейчас же Хэмилтон и Ферстаппен не уступают друг другу ни одного сантиметра», — приводит слова Фелипе Массы Planet F1.
Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 341,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (333,5) — разрыв между ними, таким образом, в настоящее время составляет восемь баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса», Валттери Боттас (203).
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