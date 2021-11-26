Ральф Шумахер раскритиковал Переса, Серхио ответил
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал пилота «Ред Булл» Серхио Переса.
«Серхио Перес — третий подряд партнёр по команде, который не смог достойно противостоять Максу Ферстаппену. И Перес, и Боттас в первую очередь должны помогать своим напарникам, а на данный момент они этого не делают, несмотря на то, что у них лучшие машины», — сказал Ральф Шумахер в эфире телеканала Sky Deutschland.
Перес не зставил себя долго ждать с ответом на критику.
«Думаю, что именно команда обладает наибольшей информацией о моей скорости. Больше, чем СМИ и сами гонщики. После нескольких гонок в этом году руководство обратилось ко мне. Они сказали, что полностью довольны мной и хотят продолжать работать вместе», — сказал Перес в эфире Canal Plus.
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