Регламент на коробки передач в Формуле-1 будет изменён в 2022 году

Регламент на использование коробок передач будет изменён в 2022 году, сообщает Auto Motor und Sport. Со следующего сезона правило по количеству используемых коробок передач в Формуле-1 будет похоже на регламент по силовым установкам.



В нынешнем сезоне действует правило, согласно которому коробка передач должна отработать шесть гонок, при этом в тренировках команды имеют право использовать так называемые «пятничные КПП», которые не входят в этот список. В случае же, если коробка передач из числа основных вышла из строя, то пилот теряет пять позиций на старте гонки.



Что касается следующего сезона, то команды договорились, что будут использовать четыре трансмиссии и корпуса коробки передач за сезон, при этом команды получат право тасовать эти коробки как посчитают нужным.



Что касается штрафов, то они останутся неизменными — за использование пятой КПП в сезоне пилот получит штраф в пять мест на старте гонки.