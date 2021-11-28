«Он был иконой нашего спорта». Йост Капито — о смерти Фрэнка Уильямса

Руководитель «Уильямса» Йост Капито прокомментировал уход из жизни основателя команды Фрэнка Уильямса. Легендарный функционер ушёл из жизни в возрасте 79 лет.
«Наша команда искренне опечалена кончиной нашего основателя сэра Уильямса. Он был настоящей легендой, иконой нашего спорта. Его уход ознаменует конец эпохи не только для нашей команды, но и для Формулы-1 в целом. Он был единственным в своём роде, настоящим первопроходцем. Несмотря на жизненные невзгоды, он сделал нашу команду одной из самых титулованных в истории автоспорта. Его ценности, включая командную работу, честность, независимость и решимость остаются частью духа нашей команды. В это трудное время все наши мысли с семьёй Уильямс», — цитирует Капито пресс-релиз команды.
Фрэнк Уильямс являлся легендарной личностью не только для британского, но и мирового автоспорта. Он организовал свою первую команду в Формуле-1 ещё в 1969 году, но вскоре продал её и в 1977 году создал новую под названием Williams Grand Prix Engineering. Постепенно коллектив вышел на доминирующие роли в Формуле-1, выиграв девять Кубков конструкторов.
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