В «МАЗе» отреагировали на исчезновение из списка участников «Дакара»

Лидер белорусской команды «МАЗ» Сергей Вязович отреагировал на внезапное исчезновение коллектива из списка участников «Дакара». Гонщик рассказал, что команда пытается разобраться в ситуации.
«От организаторов никакого объяснения мы пока не получили. Разбираемся», – приводит слова Вязовича Sputnik Беларусь.
Напомним, ранее «МАЗ» представил три экипажа на «Дакар»-2022:
«502» — Сергей Вязович, Павел Гаранин, Антон Запорощенко;
«507» — Алексей Вишневский, Максим Новиков, Сергей Сачук;
«517» — Александр Василевский, Александр Швед, Виталий Мурылёв;
44-й по счёту «Дакар» стартует 2 января в Хаиле и завершится 14 января в Джидде. День отдыха запланирован на 8 января в Эр-Рияде. Административные и технические проверки пройдут 30 и 31 декабря, а также 1 января. 1 января состоятся стартовый подиум и пролог гонки.
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