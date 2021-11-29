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В «МАЗе» отреагировали на исчезновение из списка участников «Дакара»

В «МАЗе» отреагировали на исчезновение из списка участников «Дакара»
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Лидер белорусской команды «МАЗ» Сергей Вязович отреагировал на внезапное исчезновение коллектива из списка участников «Дакара». Гонщик рассказал, что команда пытается разобраться в ситуации.

«От организаторов никакого объяснения мы пока не получили. Разбираемся», – приводит слова Вязовича Sputnik Беларусь.

Напомним, ранее «МАЗ» представил три экипажа на «Дакар»-2022:

«502» — Сергей Вязович, Павел Гаранин, Антон Запорощенко;
«507» — Алексей Вишневский, Максим Новиков, Сергей Сачук;
«517» — Александр Василевский, Александр Швед, Виталий Мурылёв;

44-й по счёту «Дакар» стартует 2 января в Хаиле и завершится 14 января в Джидде. День отдыха запланирован на 8 января в Эр-Рияде. Административные и технические проверки пройдут 30 и 31 декабря, а также 1 января. 1 января состоятся стартовый подиум и пролог гонки.

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