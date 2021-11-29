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Чемпионка US Open Радукану назвала Хэмилтона своим примером для подражания

Чемпионка US Open Радукану назвала Хэмилтона своим примером для подражания
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Чемпионка US Open – 2021, 18-летняя британка Эмма Радукану поделилась мнением о пилоте команды Формулы-1 «Мерседес», семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне.

«Я встретилась с Льюисом на Gala в Нью-Йорке, мы здорово поговорили. Льюис очень классный, он поддержал меня. Как он сказал, необходимо набраться терпения и просто оседлать волну. Я болею за Льюиса. Он является отличным примером для подражания и помогает мне перейти на следующий уровень», — приводит слова Эммы Радукану Daily Mail.

После US Open 20-я ракетка мира приняла участие в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где на старте уступила белоруске Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6. Затем Радукану снялась с «ВТБ Кубка Кремля» и заявилась на турнир WTA-250 в Клуж-Напоке.

Под занавес сезона Радукану возглавила посев турнира WTA-250 в Линце (Австрия), однако на старте проиграла 106-й ракетке мира 20-летней Синьюй Ван (Q) из Китая со счётом 1:6, 7:6 (7:0), 5:7.

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