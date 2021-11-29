Окон: появление Пиастри на стартовой решётке Формулы-1 — вопрос времени

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон поделился мнением о будущем резервисте команды, пилоте Формулы-2 Оскаре Пиастри.



«Думаю, появление Оскара Пиастри на стартовой решётке в качестве основного пилота — вопрос времени. Он очень талантлив, до этого момента он выигрывал титулы почти в каждой молодёжной серии, где выступал. Разумеется, ждать никому не нравится, особенно гонщикам, но сейчас для него лучшим вариантом будет учиться, смотреть, как всё работает. Что раньше делал и я, просто стараясь получить как можно больше полезной информации. После этого, получив место боевого пилота, ты уже будешь знать, как всё устроено», — приводит слова Окона PlanetF1.



20-летний Пиастри — уроженец Австралии. В 2011 году он начал заниматься картингом, через три года приступив к выступлениям на профессиональном уровне. В 2016 году Пиастри дебютировал в Формуле-4, проведя несколько этапов. В 2019 году Оскар выиграл Еврокубок Формулы-Рено, следом он добыл и титул Формулы-3. Сейчас Пиастри выступает в составе команды «Према» в Формуле-2 и лидирует в общем зачёте со 178 очками, опережая ближайшего преследователя на 36 очков.