Армстронг выиграл первую гонку Формулы-2 в Джидде, Шварцман, показавший лучший круг, — 6-й

Представитель новой Зеландии Маркус Армстронг (DAMS) одержал победу в первой гонке Формулы-2 в Джидде. Второе место по итогам заезда занял его соотечественник Лиам Лоусон, представляющий команду Hitech Grand Prix. Третьим к финишу пришёл ещё один гонщик Hitech Grand Prix, эстонец Юри Випс.
Россиянин Роберт Шварцман, показавший лучший круг в гонке, продемонстрировал шестой результат. Отметим, что Роберт был наказан пятисекундным штрафом за обгон благодаря срезке трассы, однако потерял из-за этого лишь одно место.
Лидер чемпионата Оскар Пиастри финишировал девятым. Китайский пилот Гуаньюй Чжоу сломал антикрыло в борьбе с соперником и остался без очков.
Формула-2. Джидда. Первая гонка:
1. Маркус Армстронг (DAMS) — 20 кругов
2. Лиам Лоусон (Hitech Grand Prix) +0,5
3. Юри Випс Hitech (Grand Prix) +2,0
4. Фелипе Другович (UNI-Virtuosi Racing) +2,8
5. Джехан Дарувала (Carlin) +5,4
6. Роберт Шварцман (Prema Racing) +8,2
7. Кристиан Лундгор (ART Grand Prix) +8,3
8. Дэниел (Тиктум Carlin) +8,4
9. Оскар Пиастри (Prema Racing) +8,6
10. Бент Вискал (Trident) +10,4.
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