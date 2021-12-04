Пиастри выиграл вторую гонку Формулы-2 в Джидде, Шварцман занял третье место

Пилот команды «Према» Оскар Пиастри одержал победу во второй гонке Формулы-2 в Джидде. Второе место по итогам заезда занял пилот «Трайдента» Бент Вискал, третье место досталось россиянину Роберту Шварцману.



Физически вторым финишировал пилот «Карлина» Джехан Дарувала, третьим — пилот «АРТ» Кристиан Лундгор, однако оба получили пятисекундный штраф и выпали за пределы очковой зоны.



В гонке было три периода машины безопасности, в том числе на последних кругах из-за аварии Лиама Лоусона. Финишировали гонщики под машиной безопасности.



Формула-2. Саудовская Аравия. Вторая гонка



1. Оскар Пиастри («Према»)

2. Бент Вискал («Трайдент»)

3. Роберт Шварцман («Према»)

4. Дэниел Тиктум («Карлин»)

5. Джек Дуэн («МП Моторспорт)

6. Тео Пуршер («АРТ»)

7. Энцо Фиттипальди («Хароуз»)

8. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози»)

9. Ральф Бошунг («Кампос»)

10. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози»)