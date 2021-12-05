В «Ред Булл» готовы пойти на замену коробки передач на машине Ферстаппена

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал аварию Макса Ферстаппена в финале квалификации Гран-при Саудовской Аравии.
«Нам нужно разобрать болид и всё проверить. Вы могли видеть такое с Шарлем Леклером в Монако. Там был похожий удар. Они решили не менять детали, а на прогревочном круге вы сами видели последствия. Мы очень быстры, так что не будем рисковать. Если коробка передач повреждена, то мы её заменим. Здесь сложно обгонять, но всё же.
В момент аварии Макс был на четыре десятые быстрее, а это целая вечность. Когда он тормозил, то заблокировал левое переднее колесо. В итоге он потерял сцепление с трассой и соскользнул в стену. Вот что произошло. Конечно, в ретроспективе можно было сказать, что лучше бы Макс был спокойнее, но это не в его духе и не в нашем духе. На торможении он мог отыграть несколько сотых, а в итоге получился такой дурацкий эффект. Но мы не виним его», — приводит слова Марко F1i.
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