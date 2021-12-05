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Ферстаппена вызвали к судьям по поводу столкновения с Хэмилтоном

Ферстаппена вызвали к судьям по поводу столкновения с Хэмилтоном
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен вызван к стюардам Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Пилот подозревается в нарушении спортивного регламента Формулы-1 в эпизоде в гонке на торможении к 27-му повороту, когда в Ферстаппена сзади врезался британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Голландец пытался пропустить соперника вперёд, но Хэмилтон не был предупреждён о планах оппонента и лишь в последний момент попробовал отвернуть влево. В итоге Льюис повредил переднее антикрыло, однако позднее всё-таки сумел опередить Макса и выиграть гонку.

Встреча Ферстаппена и представителя «Ред Булл» с судьями Гран-при Саудовской Аравии начнётся в 23:40 по московскому времени.

Перед финальным этапом Ф-1 Ферстаппен и Хэмилтон имеют равное число очков, но голландец лидирует за счёт большего числа побед.

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