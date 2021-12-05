Ферстаппен: всё это больше про штрафы, чем про гонки. Для меня это не Формула-1

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен позицией гоночной дирекции, которая потребовала от него вернуть позицию британскому пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону после контактной борьбы гонщиков в первом повороте, когда Ферстаппен выдавил Хэмилтона с трассы.



«К счастью, у болельщиков есть ясный взгляд на гонки. Потому что то, что произошло сегодня, невероятно. Я просто пытаюсь гоняться, но сейчас всё это больше про штрафы, чем про гонки. Для меня это не Формула-1. Но, по крайней мере, болельщики получили наслаждение, а я выложился по максимуму. Но, очевидно, я был недостаточно быстр», — сказал Ферстаппен в интервью по радиосвязи сразу после финиша, когда голландца признали гонщиком дня на Гран-при Саудовской Аравии.