Ферстаппен: всё это больше про штрафы, чем про гонки. Для меня это не Формула-1
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен позицией гоночной дирекции, которая потребовала от него вернуть позицию британскому пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону после контактной борьбы гонщиков в первом повороте, когда Ферстаппен выдавил Хэмилтона с трассы.
«К счастью, у болельщиков есть ясный взгляд на гонки. Потому что то, что произошло сегодня, невероятно. Я просто пытаюсь гоняться, но сейчас всё это больше про штрафы, чем про гонки. Для меня это не Формула-1. Но, по крайней мере, болельщики получили наслаждение, а я выложился по максимуму. Но, очевидно, я был недостаточно быстр», — сказал Ферстаппен в интервью по радиосвязи сразу после финиша, когда голландца признали гонщиком дня на Гран-при Саудовской Аравии.
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