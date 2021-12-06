Марко заявил, что ФИА относится к «Ред Булл» и «Мерседесу» по-разному

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко раскритиковал нежелание стюардов наказывать Льюиса Хэмилтона за различные действия британца в гонке Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.



«Когда Макс жёстко борется с Хэмилтоном, то получается штраф. А когда Хэмилтон выдавливает его с трассы, то это внезапно лишь мелкий проступок. Но так не может продолжаться дальше. Похоже, что применяются разные стандарты. Мы всё проверим и представим стюардам подходящие аргументы.



Кроме того, во время второго старта Хэмилтон отстал больше чем на 10 корпусов машины. Феттель получил за такое штраф в Будапеште. Благодаря такому манёвру Хэмилтон лучше подготовил шины к старту.



А потом он выдавил Макса с трассы — и никакой реакции. Так что у нас ощущение, что к нам относятся по-разному», — приводит слова Марко Motorsport-Total и Autosport.