Макс Ферстаппен выдавливает Льюиса Хэмилтона с трассы в борьбе за лидерство. Видео

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью одного из решающих моментов гонки Гран-при Саудовской Аравии. На 37-м круге британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон атаковал голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в борьбе за первое место, однако в первом повороте Ферстаппен нырнул на внутренний радиус и с контактом выдавил оппонента за пределы трассы. Позднее по требованию гоночной дирекции Ферстаппену приказали пропустить Хэмилтона вперёд под угрозой получения штрафа.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.

Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 50 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 11.825

3. Валттери Боттас («Мерседес») +27.531

4. Эстебан Окон («Альпин») +27.633

5. Даниэль Риккардо (Макларен) + 40.121

6. Пьер Гасли (Альфа Таури) +41.613

7. Шарль Леклер (Феррари) +44.475

8. Карлос Сайнс-младший (Феррари) +46.606

9. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +58.505

10. Ландо Норрис (Макларен)

11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:17.212

12. Николас Латифи (Уильямс) +1:23.249

13. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг

14. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг

15. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг

16. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — сошёл

17. Серхио Перес (Ред Булл) — сошёл

18. Джордж Рассел (Уильямс) — сошёл

19. Никита Мазепин (Хаас) — сошёл

20. Мик Шумахер (Хаас) — сошёл.