Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ди Грасси предложил радикальное решение проблемы с выездом пилотов за пределы трассы

Ди Грасси предложил радикальное решение проблемы с выездом пилотов за пределы трассы
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Лукас ди Грасси предложил решение, которое может позволить избежать дальнейших споров об обгонах за пределами трассы в Формуле-1.

«Похоже, что в правила Формулы-1 будут внесены поправки после этой гонки. Вероятно, ФИА ещё больше усложнит их вместо того, чтобы заняться сутью проблемы. Будет новое правило — не открывать DRS в определённой зоне, если позиция возвращается после нарушения. Но на мой взгляд нужно решать проблему иначе — необходимо остановить споры о пределах трассы. Я бы создал автоматическую систему контроля.

Если все четыре колеса оказываются за линией, то это автоматически снижает мощность силовой установки а 50 процентов на 10, 20 или 30 секунд, а затем постепенно ее возвращает. Так решения будут принимать не люди, а гонщиков это замедлит также, как проезд по гравию. Кроме того, эту же систему стоит использовать в квалификациях и тренировках», — написал ди Грасси в своём «твиттере».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021