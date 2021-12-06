Ди Грасси предложил радикальное решение проблемы с выездом пилотов за пределы трассы

Бывший гонщик Формулы-1 Лукас ди Грасси предложил решение, которое может позволить избежать дальнейших споров об обгонах за пределами трассы в Формуле-1.



«Похоже, что в правила Формулы-1 будут внесены поправки после этой гонки. Вероятно, ФИА ещё больше усложнит их вместо того, чтобы заняться сутью проблемы. Будет новое правило — не открывать DRS в определённой зоне, если позиция возвращается после нарушения. Но на мой взгляд нужно решать проблему иначе — необходимо остановить споры о пределах трассы. Я бы создал автоматическую систему контроля.



Если все четыре колеса оказываются за линией, то это автоматически снижает мощность силовой установки а 50 процентов на 10, 20 или 30 секунд, а затем постепенно ее возвращает. Так решения будут принимать не люди, а гонщиков это замедлит также, как проезд по гравию. Кроме того, эту же систему стоит использовать в квалификациях и тренировках», — написал ди Грасси в своём «твиттере».