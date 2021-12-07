Wylsacom, Дима Гордей и Аркадий Цареградцев сразятся в гонке на Yota Arena!

12 декабря в 16:00 мск состоится Суперфинал Всероссийского Чемпионата Forza Motorsport 2021, в рамках которого пройдёт медиа заезд. На данный момент мы готовы объявить пятерых участников из десяти:

Wylsacom – техноблогер (канал в YouTube);

Аркадий Цареградцев – автогонщик-дрифтер (Страница в «Инстаграме»);

Дима Гордей – автоблогер (канал в YouTube);

OnePointReviews – гейм блогер (канал YouTube);

LoveFortySix – симрейс стримерша (Аккаунт в Twitch).



Медиа заезд пройдёт в игре Forza Horizon, а не в игре Forza Motorsport, как обычно.

Официальный автомобиль медиа гонки — Mini Cooper 1967 года из коллекции LEGO Speed Champions. Гонка состоится на трассе из серии LEGO Speed Champions, созданной из деталей LEGO – Кубчестер Ралли.

Все подробности медиа гонки можно найти в официальной группе турнира в VK.