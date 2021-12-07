«Макларен» представил специальную ливрею на Гран-при Абу-Даби
Поделиться
«Макларен» в «Твиттере» показал фотографии своего болида, у которого обновлена ливрея. Именно в такой цветовой схеме команда выступит на заключительном Гран-при Формулы-1, который состоится в Абу-Даби.
Публикация доступна в официальном «твиттере» команды «Макларен».
Публикация доступна в «твиттере» Кэти Дели.
Главная особенность обновлённой ливреи в том, что она частично выполнена флуоресцентной краской. Разработкой занималась художница Рабаб Тантави вместе с графическим дизайнером Давиде Вирдисом.
В нынешнем сезоне Формулы-1 перед финальным Гран-при пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен имеет столько же баллов в общем зачёте пилотов, сколько и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, однако опережает британца за счёт большего количества побед.
Комментарии
- 7 декабря 2021
-
21:11
-
20:41
-
19:17
-
18:20
-
17:28
-
16:24
-
16:23
-
15:28
-
14:56
-
14:39
-
13:26
-
12:00
-
11:29
-
10:53
-
10:00
-
00:51
- 6 декабря 2021
-
23:53
-
23:49
-
22:50
-
21:57
-
20:48
-
19:57
-
19:01
-
18:09
-
18:02
-
17:06
-
16:46
-
16:40
-
16:16
-
15:41
-
14:27
-
13:45
-
13:09
-
12:00
-
11:53
Партнерский контент