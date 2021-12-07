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«Макларен» представил специальную ливрею на Гран-при Абу-Даби

«Макларен» представил специальную ливрею на Гран-при Абу-Даби
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«Макларен» в «Твиттере» показал фотографии своего болида, у которого обновлена ливрея. Именно в такой цветовой схеме команда выступит на заключительном Гран-при Формулы-1, который состоится в Абу-Даби.

Публикация доступна в официальном «твиттере» команды «Макларен».

Публикация доступна в «твиттере» Кэти Дели.

Главная особенность обновлённой ливреи в том, что она частично выполнена флуоресцентной краской. Разработкой занималась художница Рабаб Тантави вместе с графическим дизайнером Давиде Вирдисом.

В нынешнем сезоне Формулы-1 перед финальным Гран-при пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен имеет столько же баллов в общем зачёте пилотов, сколько и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, однако опережает британца за счёт большего количества побед.

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