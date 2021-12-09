«Мерседес» представил уникальный шлем Боттаса на последнюю гонку в составе команды

«Мерседес» показал шлем пилота Валттери Боттаса на последнюю гонку в составе команды, которая пройдёт на Гран-при Абу-Даби.

Публикация доступна в «инстаграме» команды «Мерседес».

Напомним, финский гонщик покидает «Мерседес» по окончании сезона, после чего перейдёт в «Альфа Ромео». В немецкой команде Боттаса заменит Джордж Расселл.

Боттас провёл в Формуле-1 11 сезонов, пять из которых находился в составе «Мерседеса». Он дважды становился вице-чемпионом первенства и однажды завершил сезон на третьем месте. По итогам этого года он также станет третьим.

Напомним, в нынешнем сезоне Формулы-1 перед финальным Гран-при Ферстаппен имеет столько же баллов в общем зачёте пилотов, сколько и Хэмилтон, однако опережает британца за счёт большего количества побед.