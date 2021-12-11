Общий зачёт Формулы-2: Шварцман опережает Чжоу на 17 очков

После завершения второй гонки Формулы-2 заключительного этапа чемпионата в Абу-Даби в борьбе за титул вице-чемпиона серии отрыв между россиянином Робертом Шварцманом и китайцем Гуаньюй Чжоу сократился до 17 очков. По итогам заезда Чжоу финишировал первым, а Шварцман — вторым.



Напомним, после первой гонки этапа австралийский пилот «Премы» Оскар Пиастри досрочно стал чемпионом сезона-2021.



Общий зачёт Формулы-2 после второй гонки в Абу-Даби



1. Оскар Пиастри («Према») — 227,5 очков

2. Роберт Шварцман («Према») — 182 очков

3. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 165 очков

4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 151,5 очка

5. Тео Пуршер («АРТ») — 126 очков

6. Юри Випс («Хайтек») — 116 очков

7. Джехан Дарувала («Карлин») — 113 очков

8. Лиам Лоусон («Хайтек») — 103 очка

9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 90 очков

10. Ральф Бошунг («Кампос») — 57,5 очков

11. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 55 очков

12. Кристиан Лундгор («АРТ») — 50 очков

13. Маркус Армстронг («ДАМС») — 43 очка

14. Бент Вискал («Трайдент») — 34 очка

15. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 32 очка

16. Рой Ниссани («ДАМС») — 16 очков

17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 13 очков

18. Джейк Хьюз («ХВА») — 8 очков

19. Джек Дуэн («МП Моторспорт») — 7 очков

20. Энцо Фиттипальди («Хароуз») — 2 очка

21. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко

22. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.