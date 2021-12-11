Общий зачёт Формулы-2: Шварцман опережает Чжоу на 17 очков

После завершения второй гонки Формулы-2 заключительного этапа чемпионата в Абу-Даби в борьбе за титул вице-чемпиона серии отрыв между россиянином Робертом Шварцманом и китайцем Гуаньюй Чжоу сократился до 17 очков. По итогам заезда Чжоу финишировал первым, а Шварцман — вторым.
Напомним, после первой гонки этапа австралийский пилот «Премы» Оскар Пиастри досрочно стал чемпионом сезона-2021.
Общий зачёт Формулы-2 после второй гонки в Абу-Даби
1. Оскар Пиастри («Према») — 227,5 очков
2. Роберт Шварцман («Према») — 182 очков
3. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 165 очков
4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 151,5 очка
5. Тео Пуршер («АРТ») — 126 очков
6. Юри Випс («Хайтек») — 116 очков
7. Джехан Дарувала («Карлин») — 113 очков
8. Лиам Лоусон («Хайтек») — 103 очка
9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 90 очков
10. Ральф Бошунг («Кампос») — 57,5 очков
11. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 55 очков
12. Кристиан Лундгор («АРТ») — 50 очков
13. Маркус Армстронг («ДАМС») — 43 очка
14. Бент Вискал («Трайдент») — 34 очка
15. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 32 очка
16. Рой Ниссани («ДАМС») — 16 очков
17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 13 очков
18. Джейк Хьюз («ХВА») — 8 очков
19. Джек Дуэн («МП Моторспорт») — 7 очков
20. Энцо Фиттипальди («Хароуз») — 2 очка
21. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко
22. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.
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