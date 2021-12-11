Росс Браун уйдёт с поста спортивного директора Формулы-1 после сезона-2022

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун планирует покинуть свой пост по окончании сезона-2021, сообщает Autosport. Кроме того, по информации источника, свой пост покинет и технический директор чемпионата Пэт Симондс.
Источник ссылается на документ, выпущенный организаторами чемпионата и проясняющий некоторые детали перестановок в управленческой структуре серии в ближайшем будущем.
Кроме того, около 15 специалистов, работающих в настоящий момент под руководством Симондса, будут переведены в структуру ФИА.
Новым руководителем этих специалистов станет Николас Томбасис, работающий в комиссии ФИА, которая занимается гонками с открытыми колёсами.
Выбери лучшего комментатора 2021 года! Голосование проходит совместно с Российской ассоциацией спортивных комментаторов на «Чемпионате» и в наших социальных сетях — VK и «Телеграм».
- 11 декабря 2021
-
21:48
-
21:41
-
21:18
-
21:10
-
20:45
-
20:31
-
20:30
-
20:27
-
20:22
-
20:13
-
20:07
-
19:54
-
19:05
-
18:39
-
18:31
-
18:21
-
18:15
-
18:03
-
17:49
-
17:43
-
17:38
-
17:07
-
15:50
-
15:29
-
15:00
-
14:15
-
14:12
-
13:16
-
12:20
-
10:53
-
10:34
-
09:35
-
09:00
-
08:00
-
01:12