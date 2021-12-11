Росс Браун уйдёт с поста спортивного директора Формулы-1 после сезона-2022

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун планирует покинуть свой пост по окончании сезона-2021, сообщает Autosport. Кроме того, по информации источника, свой пост покинет и технический директор чемпионата Пэт Симондс.



Источник ссылается на документ, выпущенный организаторами чемпионата и проясняющий некоторые детали перестановок в управленческой структуре серии в ближайшем будущем.



Кроме того, около 15 специалистов, работающих в настоящий момент под руководством Симондса, будут переведены в структуру ФИА.



Новым руководителем этих специалистов станет Николас Томбасис, работающий в комиссии ФИА, которая занимается гонками с открытыми колёсами.

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