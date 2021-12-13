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Победителем всероссийского чемпионата Forza Motorsport 2021 стал Алексей Кожанов

Победителем всероссийского чемпионата Forza Motorsport 2021 стал Алексей Кожанов
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Грандиозный суперфинал всероссийского чемпионата Forza Motorsport 2021 завершился победой Алексея Кожанова. Захватывающая гонка за первенство проходила на Yota Arena. В финале встретились 10 сильнейших кибергонщиков России, которые отбирались на протяжении 10 этапов. Победитель получил призовой фонд и призы от спонсоров.

Квалификация и первая гонка проходили на BMW I8 и трассе Circuit de Prague. Вторая гонка — на легендарном автодроме Mugello и на BMW M4 GTS, а заключительная третья гонка — в Германии на Hockenheimring и сверхмощных BMW M8 GTE.

В нелёгкой борьбе лидирующую позицию занял Алексей Кожанов из Ростова-на-Дону, второе место досталось Егору Огородникову из Москвы, а третье – Данилу Давлетшину из Казани. Таким образом, чемпион сменился: 2019 г. – Руслан Сабитов, 2020 г. – Кирилл Антонов, 2021 г. – Алексей Кожанов.

После заездов финалистов зрителей по традиции ждала медиагонка. В ней приняли участие:

Hensy – музыкант;
Wylsacom – техноблогер;
Аркадий Цареградцев – гонщик-дрифтер;
Дима Гордей – автоблогер;
Дэни Яровский — актёр;
OnePointReviews – гейм-блогер;
LoveFortySix – симрейс-стримерша;
Иван Статьев — техноблогер;
Филипп Осадчий — менеджер по цифровой трансформации BMW Group.

Победу в медиазаезде одержал Филипп Осадчий, выступающий за команду BMW, ему удалось обогнать OnePointReviews, который занял второе место, а бронза досталась представителю Thrustmaster Rockets eSports — LoveFortySix.

Ещё раз посмотреть, как проходил Всероссийский чемпионат Forza Motorsport 2021, можно по ссылке (запись трансляции):

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