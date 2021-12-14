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Актёр Сэмюэл Л. Джексон: наш брат Льюис был ограблен

Актёр Сэмюэл Л. Джексон: наш брат Льюис был ограблен
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Американский актёр Сэмюэл Л. Джексон раскритиковал действия гоночной дирекции Гран-при Абу-Даби Формулы-1, встав на защиту проигравшего чемпионский титул пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Я слишком хорошо знаю, каково публично защищать себя и наблюдать, как твои друзья и семья молчат. Я так не могу. Мы не должны позволить Льюису Хэмилтону сражаться в одиночку. Жизнь коротка. Завтра ничего тебе не гарантирует. Мы не должны просто утешить его — мол, в следующем году…

Весь сезон мы видели, как Льюис честно и агрессивно сражался за титул с Максом. Он заслужил все свои победы в этом сезоне. Но он не выиграл чемпионат. Льюис, наш брат, был ограблен. 57 с половиной кругов он доминировал. В один момент он даже лидировал с преимуществом в 16 секунд.

Ф-1 проводила кампанию по тому, чтобы привлечь более широкую и разнообразную аудиторию. Но каким-то образом так происходит, что она все равно мешает своему единственному чернокожему пилоту, применяя в последний момент правила, которые противоречат прежним. Эти изменения в правилах, похоже, специально затронули больше всего Льюиса. ФИА не смогла сделать всё правильно. И в таком случае они заслуживают того, чтобы потерять нас, болельщиков.

Пусть даже это всё-таки развлечение по сравнению с многими другими проблемами, с которыми мы сталкиваемся, но мы не должны игнорировать тот факт, что этот парень — часть нашего человеческого наследия, а результат работы всей его жизни украден», — написал Джексон в своём «инстаграме».

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