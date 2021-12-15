Норберт Хауг надеется, что «Мерседес» откажется от апелляции

Бывший босс гоночной программы «Мерседеса» Норберт Хауг считает, что немецкой команде стоит отказаться от идеи подачи апелляции на результаты Гран-при Абу-Даби, финальной гонки сезона-2021.



«Это очень тяжело, вы всё делаете правильно, ваш пилот всё делает правильно, но в итоге вы проигрываете. Обычно такие апелляции отклоняются. Я не пытаюсь посмотреть на случившееся с точки зрения нынешнего руководства «Мерседеса», но автоспорт учит вас, что поражения нужно принимать с достоинством. Я знаю, как проигрывать титул с разницей в одно очко. Настоящая боль приходит только дней через пять.



Я понимаю их чувства. Команда выдала такую серию, они выиграли старт, всё шло по плану, а затем внезапно пошло не так, и вы никак не можете на это повлиять. Вы лидируете незадолго до финиша, а потом из всех участников в стене оказывается машина из вашей партнёрской команды. Все понимали, что если на трассе будет пейс-кар, то ситуация осложнится. В такой ситуации нет правильного выбора.



Злость в этой ситуации объяснима. Но я надеюсь, что эмоции скоро улягутся», — приводит слова Норберта Хауга Motorsport-Total.