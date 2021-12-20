Райкконен — о завершении карьеры: нельзя сказать, что этого хотела моя семья

Финский гонщик Кими Райкконен признался, что в последние годы он часто задумывался о завершении карьеры.



«За все эти годы мысль о завершении карьеры довольно часто приходила мне в голову довольно часто, это было давно. Понятно, что я ранее уже провёл вне Формулы-1 два года. А затем время шло и периодически я думал: «Может, это мои последние пять гонок. А может и вообще самая последняя гонка». В итоге я сам полностью принял это решение. Хотя понятно, что за эти годы я неоднократно обсуждал завершение карьеры со своей семьёй. Но нельзя сказать, что этого хотела семья. Я сам принял это решение, потому что хочу заниматься тем, чем мне хочется. Я уверен, что семья довольна, потому что я чаще буду бывать дома.



Мне хочется чаще бывать дома, чаще бывать с детьми, ведь они очень быстро растут. Хочу проводить больше времени с семьёй, делать больше. Не жить по расписанию, чтобы семья не подстраивалась под моё расписание. И моим детям было непросто», — приводит слова Кими Райкконена GPFans.