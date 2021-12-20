Райкконен — о завершении карьеры: нельзя сказать, что этого хотела моя семья

Финский гонщик Кими Райкконен признался, что в последние годы он часто задумывался о завершении карьеры.
«За все эти годы мысль о завершении карьеры довольно часто приходила мне в голову довольно часто, это было давно. Понятно, что я ранее уже провёл вне Формулы-1 два года. А затем время шло и периодически я думал: «Может, это мои последние пять гонок. А может и вообще самая последняя гонка». В итоге я сам полностью принял это решение. Хотя понятно, что за эти годы я неоднократно обсуждал завершение карьеры со своей семьёй. Но нельзя сказать, что этого хотела семья. Я сам принял это решение, потому что хочу заниматься тем, чем мне хочется. Я уверен, что семья довольна, потому что я чаще буду бывать дома.
Мне хочется чаще бывать дома, чаще бывать с детьми, ведь они очень быстро растут. Хочу проводить больше времени с семьёй, делать больше. Не жить по расписанию, чтобы семья не подстраивалась под моё расписание. И моим детям было непросто», — приводит слова Кими Райкконена GPFans.
- 20 декабря 2021
-
18:54
-
17:57
-
16:33
-
16:25
-
15:59
-
14:41
-
14:36
-
14:28
-
14:27
-
14:24
-
14:17
-
13:58
-
11:05
-
09:36
- 19 декабря 2021
-
23:12
-
22:40
-
21:11
-
20:09
-
19:17
-
18:00
-
17:00
-
14:37
-
13:37
-
12:13
-
11:14
-
10:15
-
10:14
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
00:34
-
00:25
- 18 декабря 2021
-
23:41
-
22:19
-
21:45