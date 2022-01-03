В «Феррари» ждут, что новая силовая установка станет большим шагом вперёд

Новая силовая установка «Феррари» станет большим шагом вперёд, считают в команде. Об этом информирует Formu1a.uno.

По информации источника, в новом двигателе внутреннего сгорания итальянская команда будет использовать иное сочетание горючей смеси — речь идёт об инновационном управлении впрыском масла, плюс в самой силовой установке будут использоваться композитные материалы.

Также сообщается, что, по подсчётам других производителей, при переводе моторов Ф-1 2021 года на новое топливо Е10 будут потери порядка 80 л.с. Между тем Маттиа Бинотто недавно заявил, что «Феррари» потеряла только 20 л.с. — такое заявление сильно удивило конкурентов «Скудерии».

Любопытно, что в новой силовой установке «Феррари» будет использовать сверхлёгкие детали, что существенно снизит вес агрегата. Снижение веса может негативно сказаться на надёжности, однако это может дать «Феррари» преимущество, которое соперникам будет трудно скопировать.